Уралвагонзавод передал военным обновленные танки Т-80БВМ

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил военным партию модернизированных танков Т-80БВМ, у которых доработали защиту с учетом опыта на специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

«Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач»,— рассказал представитель производства завода.

Танк Т-80БВМ — современная версия Т-80. Модернизация улучшила его огневую мощь, защищенность, подвижность и команданая управляемость. Двигатель танка может работать при температуре до -40°, разгоняться по прямой с высокой скоростью и выполнять сложные маневры — крутые развороты и рекордные прыжки.

Напомним, в преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил войскам России партии новых танков Т-90М и Т-72Б3М. Всего за последние три года в боевую технику УВЗ внесли около 200 изменений для увеличении мощи, защищенности и подвижности машин.

Ирина Пичурина