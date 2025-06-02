В начале года производство муки на Кубани выросло на 10%

Объем производства муки на предприятиях Краснодарского края в первом квартале 2025 года составил 107,2 тыс. т, что на 9,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в отчете краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, данные которого приводит «Деловая Газета Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из общего объема 61,6 тыс. т пришлось на муку высшего сорта, рост по сравнению с январем—мартом 2024 года составил 7,3%. Производство муки первого сорта достигло 35 тыс. тонн, увеличившись на 12% в годовом выражении.

В регионе также зафиксирован рост выпуска других видов переработанной сельхозпродукции. В частности, производство кукурузного крахмала выросло на 31,7% — до 12,8 тыс. т. Объем выработки крахмальной патоки достиг 13,1 тыс. т, а мальтодекстрина — 5,2 тыс. т, что на 1,2% выше уровня аналогичного периода 2024 года.

Вячеслав Рыжков