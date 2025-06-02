«Сатурн-Р» отказался от продажи бывшего здания музея PERMM

Объявление о продаже бывшего здания музея PERMM на бульваре Гагарина, 24, снято с сайта «Авито», информация об этом указана на странице сервиса. На продажу трехэтажное здание было выставлено в 2023 году, после того как музей современного искусства освободил его и переехал в другие помещения — на ул. Крисанова, 4. Если в конце прошлого лета объект продавался за 400 млн руб., то на момент снятия с продажи его цена снизилась до 350 млн руб.

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Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин сообщил «Ъ-Прикамье», что принял решение отказаться от продажи здания на бульваре Гагарина, 24. «Мы решили использовать его для нужд холдинга»,— пояснил Александр Репин, но в подробности вдаваться не стал.

Здание на бульваре Гагарина, 24, у группы «Сатурн-Р» музей современного искусства PERMM арендовал с 2014 по 2023 год, а потом переехал в помещения автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова. Весной 2023 года Александр Репин планировал открыть в освободившемся строении элитный ресторан или клинику. Объект сдавался в аренду и продавался за 260 млн руб., потом цена актива выросла до 300, а затем до 400 млн руб.