«Для граждан переводы будут бесплатными, а для бизнеса комиссии сократятся в разы»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля (ЦР). Курирует внедрение ЦР Цетробанк. Тем не менее вокруг цифрорубля — много слухов, домыслов и страхов. Не все россияне понимают, какие цели преследует введение ЦР. «Ъ-Кубань» попросил первого заместителя начальника Южного ГУ Банка России Валентина Тюменцева подробнее разъяснить, в чем состоят принципиальные отличия наличных и безналичных денег от цифровых, как ими можно будет пользоваться ЦР и какие выгоды это даст.

Валентин Тюменцев

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«Скепсис и настороженное отношение к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, — совершенно нормально. Так было с появлением банковских карт. Мы видели это, когда внедрялась карта “Мир” и Система быстрых платежей (СБП). Про СБП, например, многие говорили, что она не будет востребована. Сегодня же 7 из 10 россиян переводят деньги с помощью нее. Это просто, удобно и, что немаловажно, дешево для бизнеса.

Мы хотим сделать так, чтобы операции с цифровыми рублями тоже были простыми, удобными и дешевыми. А для граждан — еще и бесплатными. Использование цифровых рублей будет добровольным. Человек сам будет выбирать, каким инструментом пользоваться.

Если говорить о понятии и механике, то цифровой рубль — это еще одна форма российской валюты. Она станет дополнением к привычным наличным деньгам и безналичным на счетах в банках.

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. А кошельки, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России, на ней же станут проводиться все операции с цифровыми деньгами.

У цифрорубля будет ряд преимуществ для граждан. Прежде всего бесплатные и мгновенные переводы, то есть человек сможет отправлять деньги без комиссий не только себе, но и другим людям, любую сумму, которая будет у него в цифровом кошельке. Кроме того, если по какой-то причине не работает приложение одного банка, перевод и пополнение можно будет сделать через приложение любого другого банка, клиентом которого человек является.

Для бизнеса тоже есть преимущества. Тарифы будут в разы ниже, чем при оплате по картам. Это позволит снизить издержки. Например, за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями комиссия составит 0,3% от суммы платежа, но не более полутора тысяч рублей. При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

Каждый человек или компания смогут открыть цифровой кошелек на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не будет комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.

Возникает много вопросов о безопасности оплаты и переводов. Уровень защиты платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий. Она создавалась с учетом всех требований информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости.

Не могу не сказать об опасениях о “тотальной слежке” с помощью ЦР (они связано с тем, что операции с “цифровой” легко отслеживаются — примеч. “Ъ-Кубань”). Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать тот объем, который уже установлен при проведении безналичных операций. Банковскую тайну никто не отменял. Она будет защищать информацию о цифровых рублях и об остатках на цифровых кошельках точно так же, как информацию по счетам в банках.

Также речи не идет о выплате зарплат бюджетников или пенсий обязательно в цифровых рублях. Таких планов нет. У человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату — наличными в кассе, на почте или безналичными на карту “Мир”. Этот выбор сохранится.

Цифровой рубль еще не внедрен для широкого использования, сейчас идет его тестирование. Это важно знать, чтобы не верить слухам и тем более мошенникам. Обменивать рубли или писать заявления в МФЦ об отказе от ЦР не нужно. МФЦ вообще не имеет никакого отношения к открытию счетов цифрового рубля, более того — без желания человека цифровой кошелек ему никто открыть не сможет.

Сейчас в тестировании участвуют только банки и ограниченный список их клиентов — физических и юридических лиц. Финансовые организации отрабатывают различные операции с цифровым рублем, например, переводы и оплату покупок.

Массовое внедрение цифрового рубля произойдет только после того, как будут отработаны все детали в пилоте и пройдут консультации с его участниками».