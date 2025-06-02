Минобороны РФ подало два новых иска к АО «Военторг»

Минобороны России просит Арбитражный суд Москвы взыскать с АО «Военторг» еще 134 тыс. руб по двум новым искам. Об этом сообщило ТАСС. Глава организации — Владимир Павлов — находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 млн руб.

Полная сумма, которую требуют взыскать с «Военторга» по новым искам составляет: 134 тыс. 481 руб. Иски были поданы 26 и 28 мая.

С начала 2025 года министерство подало к АО «Военторг» десять исков на общую сумму почти 2,6 млн руб. Уточняется, что некоторые из них уже удовлетворены.

В августе 2024 года МВД возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела задержаны руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов и «бенефициар подконтрольных организаций». Его обвиняют в хищении 400 млн руб. Вместе с Владимиром Павловым был арестован бывший гендиректор «Военторг-ритейла» Тимур Исаков.