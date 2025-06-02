В Приморском крае обрушился школьный спортзал

Во время проведения капитального ремонта средней общеобразовательной школы №17 в городе Артем Приморского края обрушился спортзал, сообщил мэр Артема Вячеслав Квон. Здание школы №17 построено в 1958 году.

«В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал»,— заявил чиновник в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

По словам господина Квона, проверкой здания и выдачей документов на капитальный ремонт занималась лицензированная организация.

В настоящее время планируется выполнить обратную засыпку фундамента здания школы «для предотвращения дальнейшего разрушения». «Что касается самой школы, здание, в принципе, нормальное. Мы сейчас примем решение по дальнейшей эксплуатации»,— добавил мэр Артема.

Алексей Чернышев, Владивосток