Лавров и Рубио обсудили предстоящие переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные варианты по политическому урегулированию конфликта на Украине, включая планы прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как указано в сообщении, Марко Рубио «выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня».

Переговоры России и Украины состоятся 2 июня в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, уже прибыл в Турцию. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины. Украинские переговорщики также будут добиваться прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий.

Подробнее о новом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».