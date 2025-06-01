Кандидат от правящей партии Тшасковский лидирует на выборах президента Польши

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши. Это следует из результатов экзитпола, опубликованных телеканалом TVP Info. Господин Тшасковский выдвинут правящей Гражданской коалицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Рафал Тшасковский набирает 50,3% голосов. Член оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий — 49,7%. Выступая в избирательном штабе, мэр Варшавы заявил о своей победе.

Явка составила 72,8%. Государственная избирательная комиссия планирует подвести итоги 2 июня.

В первом туре президентских выборов, прошедших 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий — 29,54%.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Польша надвое сказала».

Елизавета Шмакова