В Татарстане количество ДТП на федеральных дорогах снизилось на 22,1%

В Татарстане за первые четыре месяца 2025 года количество ДТП на федеральных дорогах снизилось на 22,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков, передает пресс-служба дорожного агентства.

Роман Новиков подчеркнул, что количество пострадавших в авариях уменьшилось на 30,8%, а число погибших сократилось на 18,9%. Он добавил, что в этом году планируется довести нормативное состояние опорной сети, включающей федеральные трассы и ключевые региональные дороги, до 78,6%.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние более 220 км региональной и местной дорожной сети. В Казани продолжается капитальный ремонт проспекта Хусаина Ямашева, а в селе Камаево завершаются работы по реконструкции моста через реку Возжайку.

Влас Северин