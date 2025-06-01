Один человек погиб в массовом ДТП в Подмосковье

Грузовик столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на 61-м км трассы М-12 в районе Богородского городского округа. Водитель Nissan 1952 года рождения погиб на месте аварии. Его пассажир 1954 года рождения пострадал, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Пострадавший доставлен в медучреждение. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В связи с этим движение ограничено. Водителей призвали выбирать пути объезда.