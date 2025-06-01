В Парижском полумарафоне приняли участие более 3 тыс. человек

В Нагайбакском районе Челябинской области прошел девятый Парижский полумарафон. В нем приняло участие рекордное количество человек – более 3 тыс., сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В главном забеге на дистанцию 21,1 км среди мужчин золото выиграл Петр Швецов их Новосибирска, серебро – Эдуард Батыршин из Уфы, бронзу – Никита Павлов из Магнитогорска. Среди женщин в этом соревновании первое место завоевала Альбина Гадельшина из Уфы, второе – Екатерина Смирнова из Бердска, третье – Анастасия Деркач из Челябинска.

В 2024 году Парижский полумарафон собрал более 2 тыс. участников.