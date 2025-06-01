2 июня в Татарстане ожидается понижение температуры с грозами и шквалистым ветром

Во вторник, 2 июня, на территории Республики Татарстан прогнозируется понижение температуры с грозами, ливнями и шквалистым ветром до 25 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В республике средняя температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, а днем — от +17 до +22 градусов.

В Казани ночью ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и возможным градом. Температура составит от +15 до +17 градусов. Днем сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, максимальная температура составит от +17 до +19 градусов.

Влас Северин