Ярославские власти сообщили об ограничениях в работе мобильного интернета

В Ярославской области ограничена работа мобильного интернета в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов, сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом, как уточнили в министерстве, угрозы БПЛА в регионе на настоящий момент нет. В прошлый раз об ограничениях сообщалось 26 мая, когда у Ярославля был сбит беспилотник вооруженных сил Украины.

Подобные ограничения действуют не только в Ярославской области, их также вводили в Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

Алла Чижова