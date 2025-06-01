В Татарстане за сутки произошло 17 пожаров

За последние сутки реагировали на 17 пожаров, включая 5 случаев возгораний в жилых помещениях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Подразделения Государственной противопожарной службы также выполнили 43 выезда по ложным вызовам, 14 выездов для совместной работы с другими экстренными службами и 13 операций по ликвидации последствий ДТП. Случаев происшествий на водных объектах за отчетный период не зафиксировано.

На территории Татарстана с 29 мая по 2 июня объявлен повышенный уровень пожарной опасности в лесах.

Влас Северин