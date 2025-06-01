В Гидрометцентре оценили уровень радиации на Дону

Сотрудники Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверили уровень радиации на территории Южного федерального округа, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Случаев экстремально высокого загрязнения почвы, воды или воздуха, в том числе в Ростовской области, не зафиксировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По последним замерам на 31 мая, уровень гамма-излучения в зонах радиационно-опасных объектов на расстоянии до 100 км колеблется от 0,08 до 0,17 микрозиверта в час. По данным ведомства, в районе Ростовской атомной электростанции показатели составляют от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час, что не превышает естественного радиационного фона.

Данные результаты свидетельствуют об отсутствии опасности для жизни жителей региона.

Наталья Белоштейн