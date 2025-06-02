Акции требуют дальнейшего развития

На минувшей неделе международные инвесторы вывели из фондов акций рекордный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты забрали $9,6 млрд. Весь отток пришелся на фонды США и Японии. Локальные инвесторы сокращают вложения в сильно подорожавшие акции американских и японских компаний и перекладывают средства в надежные государственные облигации. На российский рынок глобальные настроения оказывают ограниченное влияние, его динамика в первую очередь определяется геополитикой и риторикой Банка России по ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Последние данные EPFR свидетельствуют о падении спроса международных инвесторов на рисковые активы — акции. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 28 мая, клиенты всех мировых фондов акций забрали $9,6 млрд — максимальный объем средств в этом году. Неделей ранее результат был также отрицательный — отток в размере $4 млрд. Даже с учетом потерь последний недель с начала года чистые привлечения составляют более $280 млрд, что на $100 млрд выше результата за аналогичный период 2024 года.

Вместе с тем массированный отток инвестиций отмечается лишь в фондах развитых стран. По данным EPFR, на минувшей неделе клиенты фондов developed markets забрали $11,5 млрд против $1,4 млрд инвестиций неделей ранее. Это сильнейший отток из фондов данной категории с апреля 2024 года. При этом фонды emerging markets смогли привлечь более $1 млрд чистых инвестиций, что впятеро меньше объема средств, выведенного неделей ранее, и первый результат со знаком плюс со второй декады апреля.

Основными аутсайдерами стали фонды японских и американских акций. По данным EPFR, за отчетный период такие фонды потеряли $11,7 млрд и $5 млрд соответственно, что в три и четыре раза больше оттоков на предшествующей неделе. К тому же потери первой группы фондов стали максимальными за все время наблюдений EPFR.

Объединяет падение спроса на японские и американские акции желание инвесторов зафиксировать прибыль, полученную после роста последних недель. На минувшей неделе японский индекс Nikkei 225 вернулся к уровню 38 тыс. пунктов, прибавив относительно локального минимума, установленного в начале апреля, более 23%. Сопоставимый рост продемонстрировал и американский индекс S&P 500, приблизившийся к уровню 6 тыс. пунктов. После такого роста инвесторы начали фиксировать прибыль и перекладывать деньги в суверенные облигации. «Доходности UST в диапазоне 4,5–5% предлагают инвестору простой выбор: ликвидная, безрисковая альтернатива с реальной доходностью. На этом фоне акции, особенно те, что уже выросли, становятся менее привлекательными»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Дополнительное давление на рынке акций оказывает жесткая риторика президента США Дональда Трампа по торговым соглашениям. В прошлое воскресенье он пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины, однако почти сразу дал отсрочку до 9 июля. «Разговоры о новых пошлинах, бюджетная неразбериха — все это ухудшает не только оценки, но и прогнозируемость. Капиталы рациональны и ищут стабильность и премию, поэтому идет вполне закономерная ротация: в облигации, в EM»,— отмечает госпожа Николаева.

Глобальные тренды оказывают ограниченное влияние на российский рынок акций. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи прибавил 2% и превысил отметку 2800 пунктов на фоне смягчения риторики ЦБ РФ и ожиданий продолжения мирных переговоров. «Второй раунд переговоров (делегаций России и Украины.— “Ъ”), назначенный на 2 июня, рассматривался рынком как потенциальный шаг к деэскалации, усиливая умеренный оптимизм инвесторов»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. Однако в выходных геополитическая ситуация для российского фондового рынка заметно обострилась на фоне обрушений мостов в Курской и Брянской областях и ударов по стратегическим военным объектам РФ. Это, как считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, грозит эскалацией конфликта и, соответственно, может вызвать новую серию распродаж финансовых активов. «С другой стороны, прямые переговоры России и Украины могут немного компенсировать негатив, хотя ожидания от их результата у финансистов довольно низкие»,— отмечет господин Суверов.

Виталий Гайдаев