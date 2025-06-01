Cтруктура минприроды намерена стать оператором Кунгурской ледяной пещеры

КГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» подаст заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр Кунгурской ледяной пещеры для целей создания особо охраняемых геологических объектов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов Пермского края. «Главная наша задача - обеспечить сохранность уникального для региона и России геологического объекта», - отметили в минприроды. По данным госоргана, учреждение планирует осуществлять экскурсионную деятельность в пещере. Для этого необходимо будет предоставить научно обоснованный план эксплуатации, учитывающий антропогенную нагрузку на природный объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Ранее оператором Кунгурской ледяной пещеры было ООО «Сталагмит-Экскурс», которое имело лицензию на пользование недрами для экскурсионной деятельности. В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.