Работу сноупарка на Эльбрусе приостановили из-за непогоды

Работу высокогорного сноупарка на горе Эльбрус приостановили из-за снега и тумана. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Сноупарк закрыт в связи с погодными условиями (снег, туман)»,— говорится в сообщении.

Сноупарк на станции Гарабаши на Эльбрусе начал функционировать 9 мая.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообшал, что в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и глава компании «Строй Газ Инвест» Мустафа Абдуллаев подписали соглашение о строительстве высокогорной гостиницы «Приют 11» на Эльбрусе.

Наталья Белоштейн