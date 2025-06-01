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Коммерсантъ FM
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Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза

По словам журналиста Павла Зарубина, на следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. Об этом господин Зарубин сказал в эфире «Россия 1».

Кроме того, глава государства проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. В графике господина Путина также совещание с членами правительства и встреча с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, добавил журналист.

Последнее совещание президента с постоянными членами Совбеза состоялось 30 мая. Встреча была посвящена вопросам здравоохранения.

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