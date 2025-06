В жаре, да не в обиде

На прошлой неделе в Москве открывались веранды и террасы, заработал один летний кинотеатр и само лето также вступило в свои права, что было отмечено фестивалем Сергея Капкова «Это лето» в саду «Эрмитаж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Неделя началась так жарко, что погода не успевала ставить температурные рекорды. В понедельник днем заискрило на картинге, где ювелирный бренд Eirine представил специальное украшение для автогонщика трудной геополитической судьбы Никиты Мазепина. После короткого паблик-тока о пользе бриллиантов в жизни не только женщин, но и статусных мужчин, гостей и участников презентации ждали реальные заезды на картах.

Но истинное пламя светских амбиций из этих искр разгорелось позже вечером в Грибоедовском ЗАГСе, где дизайнер Андрей Артемов устроил первый за четыре года показ своего бренда Walk Of Shame.

Обычно показы господина Артемова срежиссированы таким образом, чтобы задеть все душевные струны зрителей. Этот раз не стал исключением. Показ не просто имитировал свадебную церемонию, а натурально ею и завершился: как это практиковалось в прежние десятилетия, дизайнер вышел на поклон с моделью в платье невесты, это была Юлия Трухина, которую Артемов подвел к столу регистратора, а с первого ряда к невесте выскочил ее давний бойфренд Вадим Шафаков. Затем прозвучала речь, максимально наполненная штампами о грядущем счастье молодой семьи, которая тут же и была создана. Гости торжества даже не сразу поняли, что это взаправду, а тут были Андрей Молчанов, Олег Меньшиков, Софья Эрнст, Эвелина Хромченко, Наталья Гольденберг с Александром Оганезовым и слишком многие другие — дворец бракосочетаний едва не треснул. Это несколько снизило градус всеобщего трепета вокруг жениха и невесты — гости спешили на свежий воздух.

Днем позже было еще одно дефиле, к счастью, как раз в летнем режиме — на территории бара «Стрелка» агентство Lumpen Авдотьи Александровой вместе с «Авито» устроили показ-перфоманс, посвященный основателю популярного в 10-е ресурса Look At Me Роману Мазуренко, погибшему десять лет назад в ДТП. И хотя далеко не все собравшиеся его знали или хотя бы о нем слышали, тем не менее многие были растроганы.

Дальше одно за другим пошли открытия летних пространств. Во вторник сравнительно тихо на летний режим работы перешел внутренний дворик отеля Stella di Mosca.

Организаторы попытались воплотить итальянскую dolce vita в центре Москвы. Без мопеда Vespa и коктейлей «Беллини» не обошлось. Но настоящий залп в лето был дан в пятницу. «Зачем мне солнце Монако?» — продолжала выяснять певица Люся Чеботина на крыше отеля The Carlton. В это же время накануне собственного 70-летия Владимир Кузьмин спрашивал у аудитории TSUM Buro: «Когда меня ты позовешь?» Среди гостей, кстати, был Владислав Сурков.

Но самым громким в этот вечер было открытие T Private Garden by Avrora холдинга Pinsky.Co на Трубной площади.

Помимо открытия, собственно, озелененной террасы ресторана Avrora в партнерстве с Т-Банком, Антон Пинский праздновал еще и день рождения супруги Елены. Каждый раз господин Пинский произносит один и тот же тост, в котором рассказывает, как когда-то при попытке знакомства получил от Елены от ворот поворот. «Антон, да ты уже рассказывал!» — заботливо поправляет супруга. «Они забыли!» — отвечал господин Пинский с упорством, которое наверняка помогло ему добиться и сердца Елены, и успехов в ресторанном бизнесе. Для закрепления эффекта он еще исполнил пару песен вместе с «Иванушками International», а там и торт вынесли.

Евгения Милова