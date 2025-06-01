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В жаре, да не в обиде

Евгения Милова о светских событиях недели

На прошлой неделе в Москве открывались веранды и террасы, заработал один летний кинотеатр и само лето также вступило в свои права, что было отмечено фестивалем Сергея Капкова «Это лето» в саду «Эрмитаж».

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Неделя началась так жарко, что погода не успевала ставить температурные рекорды. В понедельник днем заискрило на картинге, где ювелирный бренд Eirine представил специальное украшение для автогонщика трудной геополитической судьбы Никиты Мазепина. После короткого паблик-тока о пользе бриллиантов в жизни не только женщин, но и статусных мужчин, гостей и участников презентации ждали реальные заезды на картах.

Но истинное пламя светских амбиций из этих искр разгорелось позже вечером в Грибоедовском ЗАГСе, где дизайнер Андрей Артемов устроил первый за четыре года показ своего бренда Walk Of Shame.

Обычно показы господина Артемова срежиссированы таким образом, чтобы задеть все душевные струны зрителей. Этот раз не стал исключением. Показ не просто имитировал свадебную церемонию, а натурально ею и завершился: как это практиковалось в прежние десятилетия, дизайнер вышел на поклон с моделью в платье невесты, это была Юлия Трухина, которую Артемов подвел к столу регистратора, а с первого ряда к невесте выскочил ее давний бойфренд Вадим Шафаков. Затем прозвучала речь, максимально наполненная штампами о грядущем счастье молодой семьи, которая тут же и была создана. Гости торжества даже не сразу поняли, что это взаправду, а тут были Андрей Молчанов, Олег Меньшиков, Софья Эрнст, Эвелина Хромченко, Наталья Гольденберг с Александром Оганезовым и слишком многие другие — дворец бракосочетаний едва не треснул. Это несколько снизило градус всеобщего трепета вокруг жениха и невесты — гости спешили на свежий воздух.

Днем позже было еще одно дефиле, к счастью, как раз в летнем режиме — на территории бара «Стрелка» агентство Lumpen Авдотьи Александровой вместе с «Авито» устроили показ-перфоманс, посвященный основателю популярного в 10-е ресурса Look At Me Роману Мазуренко, погибшему десять лет назад в ДТП. И хотя далеко не все собравшиеся его знали или хотя бы о нем слышали, тем не менее многие были растроганы.

Дальше одно за другим пошли открытия летних пространств. Во вторник сравнительно тихо на летний режим работы перешел внутренний дворик отеля Stella di Mosca.

Организаторы попытались воплотить итальянскую dolce vita в центре Москвы. Без мопеда Vespa и коктейлей «Беллини» не обошлось. Но настоящий залп в лето был дан в пятницу. «Зачем мне солнце Монако?» — продолжала выяснять певица Люся Чеботина на крыше отеля The Carlton. В это же время накануне собственного 70-летия Владимир Кузьмин спрашивал у аудитории TSUM Buro: «Когда меня ты позовешь?» Среди гостей, кстати, был Владислав Сурков.

Но самым громким в этот вечер было открытие T Private Garden by Avrora холдинга Pinsky.Co на Трубной площади.

Помимо открытия, собственно, озелененной террасы ресторана Avrora в партнерстве с Т-Банком, Антон Пинский праздновал еще и день рождения супруги Елены. Каждый раз господин Пинский произносит один и тот же тост, в котором рассказывает, как когда-то при попытке знакомства получил от Елены от ворот поворот. «Антон, да ты уже рассказывал!» — заботливо поправляет супруга. «Они забыли!» — отвечал господин Пинский с упорством, которое наверняка помогло ему добиться и сердца Елены, и успехов в ресторанном бизнесе. Для закрепления эффекта он еще исполнил пару песен вместе с «Иванушками International», а там и торт вынесли.

Евгения Милова

Фотогалерея

Светская хроника

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Кастинг-директор бренда Walk Of Shame (WOS), модель Юлия Трухина и ее муж Вадим Шафаков регистрируют брак во время показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Кастинг-директор бренда Walk Of Shame (WOS), модель Юлия Трухина и ее муж Вадим Шафаков регистрируют брак во время показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и телеведущая Ксения Собчак (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и телеведущая Ксения Собчак (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (слева), актриса Софья Эрнст (вторая слева) и режиссер Валерия Гай-Германика (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (слева), актриса Софья Эрнст (вторая слева) и режиссер Валерия Гай-Германика (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Александр Рогов перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Стилист Александр Рогов перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и эксперт Эвелина Хромченко перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и эксперт Эвелина Хромченко перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Алена Долецкая (вторая слева) и супруга генерального директора компании «Ритуал.ру» Олега Шелягова Виктория (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Журналистка Алена Долецкая (вторая слева) и супруга генерального директора компании «Ритуал.ру» Олега Шелягова Виктория (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Александр Рогов (второй слева) и блогер Ксения Дукалис (в центре) на показе стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Стилист Александр Рогов (второй слева) и блогер Ксения Дукалис (в центре) на показе стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Маруся Фомина с дочерью перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Актриса Маруся Фомина с дочерью перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Алена Долецкая и основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Журналистка Алена Долецкая и основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилистический дуэт Миша и Китти перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Стилистический дуэт Миша и Китти перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая и дизайнер Гоша Рубчинский перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Журналист Алена Долецкая и дизайнер Гоша Рубчинский перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Коллекционер, арт-дилер, антиквар Алекс Лахман (слева) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Коллекционер, арт-дилер, антиквар Алекс Лахман (слева) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модели во время показа коллекции стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Модели во время показа коллекции стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гонщик Никита Мазепин (в центре) и владелица EIRINE Ирина Шамилова (справа) во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Гонщик Никита Мазепин (в центре) и владелица EIRINE Ирина Шамилова (справа) во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гонщик Никита Мазепин во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Гонщик Никита Мазепин во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник-постановщик Юрий Антизерский на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Художник-постановщик Юрий Антизерский на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Клоун Анатолий Акулов на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Клоун Анатолий Акулов на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Джаник Файзиев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Режиссер Джаник Файзиев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Петар Зекавица на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Актер Петар Зекавица на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Ирина Безрукова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Актриса Ирина Безрукова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель Денис Лебедев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Предприниматель Денис Лебедев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шеф-редактор журнала «ОК» Евгения Белецкая на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Шеф-редактор журнала «ОК» Евгения Белецкая на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Блогер, певица Маргарита Овсянникова (Margo) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Блогер, певица Маргарита Овсянникова (Margo) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Ирина Юдина (Аврора) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Телеведущая Ирина Юдина (Аврора) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Владимир Хацкевич на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Актер Владимир Хацкевич на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Ivan (Александр Иванов) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Певец Ivan (Александр Иванов) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Анна Калашникова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Телеведущая Анна Калашникова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Давид Акташ на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Певец Давид Акташ на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стилисты Александр Рогов (слева) и Гоша Карцев на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Стилисты Александр Рогов (слева) и Гоша Карцев на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Эксперт моды Эвелина Хромченко на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Afelia (Алиса Стяжкова) во время выступления на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Певица Afelia (Алиса Стяжкова) во время выступления на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фронтмен группы «Андреграунд» Андрей Джиджиков выступает на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фронтмен группы «Андреграунд» Андрей Джиджиков выступает на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Юрий Колокольников на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Актер Юрий Колокольников на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Стилист Влад Лисовец на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дизайнер Виктори Газинская на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Дизайнер Виктори Газинская на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос (в центре) на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос (в центре) на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Кастинг-директор бренда Walk Of Shame (WOS), модель Юлия Трухина и ее муж Вадим Шафаков регистрируют брак во время показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и телеведущая Ксения Собчак (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (слева), актриса Софья Эрнст (вторая слева) и режиссер Валерия Гай-Германика (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Александр Рогов перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и эксперт Эвелина Хромченко перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Алена Долецкая (вторая слева) и супруга генерального директора компании «Ритуал.ру» Олега Шелягова Виктория (в центре) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Александр Рогов (второй слева) и блогер Ксения Дукалис (в центре) на показе стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Маруся Фомина с дочерью перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Алена Долецкая и основатель холдинга Savage Group Лилия Рах (справа) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилистический дуэт Миша и Китти перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая и дизайнер Гоша Рубчинский перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Коллекционер, арт-дилер, антиквар Алекс Лахман (слева) перед началом показа стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модели во время показа коллекции стилиста Андрея Артемова и команды WOS в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гонщик Никита Мазепин (в центре) и владелица EIRINE Ирина Шамилова (справа) во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гонщик Никита Мазепин во время презентации мужского кастомизированного украшения ювелирного дома Eirine «Капсула времени»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник-постановщик Юрий Антизерский на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Клоун Анатолий Акулов на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Джаник Файзиев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Петар Зекавица на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Ирина Безрукова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель Денис Лебедев на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шеф-редактор журнала «ОК» Евгения Белецкая на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Блогер, певица Маргарита Овсянникова (Margo) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Ирина Юдина (Аврора) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Владимир Хацкевич на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Ivan (Александр Иванов) на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Анна Калашникова на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Давид Акташ на премьере театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стилисты Александр Рогов (слева) и Гоша Карцев на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Эксперт моды Эвелина Хромченко на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Модели на показе Twin flame fashion show в баре «Стрелка»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Afelia (Алиса Стяжкова) во время выступления на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фронтмен группы «Андреграунд» Андрей Джиджиков выступает на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Юрий Колокольников на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дизайнер Виктори Газинская на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос (в центре) на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков на фестивале «Это лето» в саду «Эрмитаж»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №96/П от 02.06.2025, стр. 5

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