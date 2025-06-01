Школам Кабардино-Балкарии передали 20 комфортабельных автобусов

В школы Кабардино-Балкарии поступили 20 новых автобусов. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отмечается, что школьный автотранспорт соответствует современным требованиям, оснащен всем необходимым для безопасной и удобной перевозки детей, в том числе тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в школах КБР подвозом 10 тыс. учащихся занимаются 228 автобусов.

Наталья Белоштейн