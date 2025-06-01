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В Тюменской области за сутки произошло шесть пожаров

В Тюменской области за сутки 31 мая произошло шесть техногенных пожаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Три пожара случились в Тюмени. Днем ликвидировали пожар на ул. Андрея Кореневского площадью 40 кв. м, пострадавших нет.

Вечером загорелась квартира на ул. Николая Чаплина, 117. Никто не пострадал, предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

Ночью на ул. Кемеровской загорелся нежилой дом площадью 300 кв. м. Другие пожары произошли в селе Северо-Плетнево Юргинского района, в Упоровском районе.

Анна Капустина

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