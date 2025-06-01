Дорого и неэффективно

Федеральная счетная палата ФРГ призвала к незамедлительной реформе бундесвера — по итогам аудита ведомство обвинили в неэффективном расходовании средств и избыточной бюрократии. В нынешнем виде оно не способно реализовать курс канцлера Фридриха Мерца на создание самой мощной армии в Европе. В Счетной палате опасаются, что резко увеличенный бюджет бундесвера может быть потрачен впустую: политика безопасности и обороны, основанная на принципе «чего бы это ни стоило!», не должна превращаться в административное «деньги не имеют значения!», указывает ведомство в своем докладе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christoph Reichwein / dpa / TASS Фото: Christoph Reichwein / dpa / TASS

24-страничный документ опубликован в конце мая. В нем Федеральная счетная палата подвела итоги аудита бундесвера, проведенного после того, как правительство решило изменить фискальную политику Германии. В марте Бундестаг одобрил поправки к основному закону, снявшие ограничения на любые расходы на оборону, превышающие 1% ВВП страны. При этом продолжает действовать созданный в феврале 2022 года спецфонд объемом €100 млрд на перевооружение армии. Только в 2025 году бундесвер получит не менее €53,3 млрд из бюджета (министр обороны Борис Писториус настаивает на €60 млрд), а также €22 млрд из спецфонда. «Федеральное Министерство обороны несет ответственность за то, чтобы дополнительные финансовые ресурсы не исчезли. Политика безопасности и обороны, основанная на "чего бы это ни стоило!", не должна превращаться в административное "деньги не имеют значения!"»,— говорится в докладе.

Счетная палата пришла к выводу, что ведомство не готово эффективно осваивать выделенные ресурсы.

«В организационном и кадровом плане бундесвер в настоящее время не соответствует своей основной миссии национальной и союзнической обороны»,— говорится уже на первой странице документа. Проблемы выявлены во всех сферах — от управленческих сбоев до спорных кадровых решений и нерационального распределения средств. Если они не будут устранены, ведомство не справится с задачами по усилению обороноспособности, перевооружению армии и увеличению ее численности.

Аудиторы указали на ряд сомнительных закупок, обоснованность которых вызывала вопросы даже внутри самого бундесвера. Среди них — приобретение программного обеспечения, которым ни разу не воспользовались, избыточная техника и предоплаты за поставки, интеграция которых в исходные проекты теперь невозможна. «Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по закупкам и цифровизации до управленческих ошибок и предотвратимых дополнительных расходов в миллионы евро на неиспользованные лицензии на программное обеспечение»,— отмечается в докладе. Ведомство подчеркивает важность тщательного планирования закупок — от оценки реальных нужд до соблюдения баланса между стоимостью контракта и сроками реализации.

Значительная часть доклада посвящена проблемам кадрового состава. Несмотря на то что численность войск сейчас ниже, чем в 2010 году, многие военнослужащие работают исключительно за письменным столом. Так, 15 лет назад бундесвер начал сокращать административный штат и к 2017 году довел его до 2500 человек. Однако при Борисе Писториусе численность кабинетных военных вновь возросла — сейчас «бумажную» работу выполняют 3 тыс. военнослужащих. При этом общая численность войск на несколько десятков тысяч меньше, чем 15 лет назад. Возрастной состав армии также изменился: если в 2010 году средний возраст составлял 28 лет, то теперь — 38.

Причина не только в переходе на контрактную службу, но и в кадровой политике, ориентированной на удержание опытных специалистов. Аудиторы подчеркивают: с возрастом военные все чаще переходят на административную работу.

Отмечается также сокращение рядовых должностей и рост числа руководящих постов, что нарушает внутренний баланс. В рекомендациях счетная палата предлагает пересмотреть распределение кадров и привести его в соответствие с реальными задачами — омолодить кадровый состав и «разгрузить» административные структуры, восстановив пропорции между операционным и управленческим персоналом.

«Реформы нельзя откладывать, чтобы можно было как можно быстрее исправить тенденции прошлых десятилетий. Потребуется время и усилия, чтобы укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе и сделать бундесвер пригодным для своей основной миссии. Для этого требуется смелость меняться»,— резюмировали аудиторы.

Вероника Вишнякова