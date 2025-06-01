Орловское «Трамвайно-троллейбусное предприятие» выкупило 32 автобуса из лизинга

Орловское МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» получило финансовую поддержку — дважды в размере 20,6 млн руб., а также субсидию в размере 226 млн руб., благодаря чему смогло выкупить 32 находящихся в лизинге автобуса. Об этом рассказали в горсовете Орла. «В ближайшее время начнется перерегистрация автобусов ПАЗ, после чего они будут выпущены на линию»,— рассказали в горсовете. Кроме того, предприятие приобрело запчасти для автобусов, троллейбусов и трамваев, а также для энергохозяйства.

Руководитель МУПа Игорь Косолапов также рассказал, что с 30 мая на маршруты выходят еще 13 трамваев, 13 автобусов и 13 троллейбусов. Планируется, что в течение июня количество автобусов на линии вырастет до 32, а количество трамваев и троллейбусов «стабильно составит 15 и 15-16 соответственно».

За последние годы «Трамвайно-троллейбусное предприятие» несколько пытались обанкротить. Так, в конце 2023-го с требованием признать ТТП несостоятельным в арбитражный суд Орловской области обратилось московское АО «Межрегиональная лизинговая компания» из-за долга на 9,8 млн руб. В мае 2025-го истец отказался от своих требований, и дело о банкротстве было прекращено.

В ходе пресс-конференции в марте 2025 года губернатор Андрей Клычков сообщал, что для модернизации трамвайного сообщения в Орле требуется 5 млрд руб.

Мария Старикова