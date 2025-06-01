На Дону выросло число желающих слетать на Марс

О полете на Марс мечтают 33% жителей Ростова-на-Дону, что на 5% больше, чем четыре года назад. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, ссылаясь на собственное исследование. В целом по стране посетить красную планету хотели бы 27% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

С такими показателями донская столица замкнула тройку лидеров в стране по числу желающих слетать на Марс. На первом месте в рейтинге Уфа — 38%, на втором — Екатеринбург (37%).

Аналитики отмечают, что мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). «Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет»,— подсчитали специалисты.

При этом результаты опросов указывают на снижение динамики спроса на возможные полеты на красную планету: за последние семь лет число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось с 34% до 27%.

Наталья Белоштейн