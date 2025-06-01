В Первоуральске бойцы «Архангела Михаила» и байкеры устроили детский праздник

В Первоуральске прошел детский праздник для детей из центра социальной помощи «Росинка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил полпред в УрФО Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред в УрФО Артем Жога (слева) и гонщик Артем Карякин (второй слева) показывают детям квадроциклы

Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Полпред в УрФО Артем Жога (слева) и гонщик Артем Карякин (второй слева) показывают детям квадроциклы

Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги

«Я приезжал сюда в свой день рождения в январе, тогда ребята устроили для меня трогательный праздник. Поэтому решили с мотобратьями подарить им радость в День защиты детей и тоже организовали праздник для всех»,— написал он.

На празднике бойцы клуба «Архангел Михаил» обучали детей единоборствам, спортсменки клуба «Урал» провели мастер-класс по футболу, гонщик Сергей Карякин показал им свои квадроциклы. После праздника в центр социальной помощи передали качели, бассейн, самокаты и велосипед, чтобы дети самостоятельно могли заниматься спортом.

Анна Капустина