Беспалов: «Создаем мощную научно-образовательную экосистему на Северном Кавказе»

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подписал ряд соглашений о сотрудничестве на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс служба СКФУ Фото: пресс служба СКФУ

«Подписанные соглашения — это еще один шаг к созданию мощной научно-образовательной экосистемы на Северном Кавказе. Мы объединяем академическое образование с практическим опытом ведущих компаний, что позволит нам подготовить новое поколение новаторов и предпринимателей»,— заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В рамках форума СКФУ заключил соглашение с ТАСС о комплексном взаимодействии в образовательной сфере с интеграцией научных знаний и практических профессиональных навыков в области информации.

С ПАО «Сбербанк» университет договорился о запуске сетевой образовательной программы по направлению «Финансы» для подготовки высококвалифицированных специалистов.

СКФУ и компания KAMA FLOW объединят усилия для развития молодежного и университетского технологического предпринимательства. Партнер KAMA FLOW Евгений Борисов отметил: «Мы видим, как быстро развивается экосистема стартапов, особенно в регионах. Наше партнерство с СКФУ дает уникальную возможность работать с талантливыми молодыми предпринимателями на Юге России и привлекать внимание к инновационным проектам».

Соглашение между СКФУ и Финансовым университетом при Правительстве РФ, подписанное ректорами Дмитрием Беспаловым и Станиславом Прокофьевым, направлено на укрепление академических и научных связей. Основные направления сотрудничества — научно-исследовательская и образовательная деятельность, а также молодежные инициативы в области туризма и индустрии гостеприимства.

Еще одно соглашение касается создания центра компетенций в сфере инновационных материалов между СКФУ и ООО «Ставропольская химическая компания». Документ подписали ректор университета Дмитрий Беспалов и генеральный директор СХК Дмитрий Зурхаев. Ключевые направления взаимодействия включают разработку образовательных программ в сфере технологического предпринимательства, проведение совместных научных исследований и организацию технологических стартапов.

«Создание совместного R&D центра с СКФУ – это стратегически важное решение для развития нашего предприятия, а также весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Это сотрудничество – важный шаг к созданию сильного технологического кластера на Северном Кавказе»,— прокомментировал господин Зурхаев.

Особое внимание будет уделено созданию системы менторства и стажировок для студентов, подготовке проектов для получения грантового финансирования и формированию базы инновационных разработок для их последующей коммерциализации.

Результатом сотрудничества станет создание на базе СКФУ центра компетенций, объединяющего научный потенциал университета и производственный опыт компании. Это позволит ускорить внедрение инновационных технологий в реальный сектор экономики региона и подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных производств.

В Минеральных Водах 25 мая открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Тат Гаспарян