Полпред в УрФО выразил соболезнования после трагедии в Брянской области

Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога выразил соболезнования родственникам и близким погибших в Брянской области, пожелав выздоровления раненным. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди!»,— написал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал стойкости и сил семьям, которые потеряли близких. «В такие моменты особенно важно чувствовать, что наша страна – едина, боль одного региона отзывается в сердце каждого»,— написал он.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов от всех ямальцев пожелал выздоровления пострадавшим. «В это тяжёлое время наши сердца с вами. Чудовищная жестокость, унесшая жизни ни в чём не повинных людей требует самого сурового наказания»,— написал он.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост на автодороге А240. Конструкция упала на проходивший под мостом пассажирский поезд Климово—Москва. Следком сообщил, что мост был подорван, завалы разбирают с помощью крана.

Анна Капустина