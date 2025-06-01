Мишустину доложили о ЧП с мостами в Курской и Брянской областях

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили о чрезвычайных происшествиях с поездами, произошедших в Курской и Брянской областях. Об этом рассказал глава Минтранспорта России Роман Старовойт. По его словам, после инцидентов министерство постоянно связывалось с руководством регионов, а необходимая информация оперативно передавалась правительству страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение пролета автомобильного моста на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино—Выгоничи. В этот момент под мостом проходил пассажирский поезд №86, следовавший маршрутом Климово—Москва. В результате схода локомотива и нескольких вагонов погибли семь человек.

Аналогичный случай произошел в Курской области на участке между станциями Остапово и Михайловский Рудник, где упал пролет железнодорожного моста. Здесь сошли с рельсов тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Машинист получил травму ноги, остальные члены экипажа не пострадали. СКР сообщил, что обрушения обоих мостов произошли в результате подрывов.