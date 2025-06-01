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Коммерсантъ FM
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Мишустину доложили о ЧП с мостами в Курской и Брянской областях

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили о чрезвычайных происшествиях с поездами, произошедших в Курской и Брянской областях. Об этом рассказал глава Минтранспорта России Роман Старовойт. По его словам, после инцидентов министерство постоянно связывалось с руководством регионов, а необходимая информация оперативно передавалась правительству страны.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение пролета автомобильного моста на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино—Выгоничи. В этот момент под мостом проходил пассажирский поезд №86, следовавший маршрутом Климово—Москва. В результате схода локомотива и нескольких вагонов погибли семь человек.

Подрыв моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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Аналогичный случай произошел в Курской области на участке между станциями Остапово и Михайловский Рудник, где упал пролет железнодорожного моста. Здесь сошли с рельсов тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Машинист получил травму ноги, остальные члены экипажа не пострадали. СКР сообщил, что обрушения обоих мостов произошли в результате подрывов.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

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