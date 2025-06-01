Губернатор Ставрополья выразил соболезнования пострадавшим в крушении поезда

Губернатор Ставропольского края выразил соболезнования пострадавшим в трагедии с пассажирским поездом в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Губернатор Ставрополья. Фото пресс-службы главы региона Фото: Губернатор Ставрополья. Фото пресс-службы главы региона

«От ставропольцев выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и пострадавшим в трагедии с пассажирским поездом в Брянской области. Разделяю боль и скорбь, которые принес сегодняшний день. Желаю всем, кого коснулась трагедия, сил и стойкости. Раненым - скорейшего выздоровления. Ставрополье с вами»,— написал губернатор.

Как сообщил «Ъ», обрушившийся в регионе мост был подорван во время движения пассажирского поезда. Семь человек погибли, пострадали 66.

Наталья Белоштейн