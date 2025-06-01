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В петербургском метро останавливали движение из-за падения человека на рельсы

Движение поездов на участке «оранжевой» ветки петербургского метро от станции «Спасская» до станции «Горный институт» утром 1 июня приостанавливали из-за падения пассажира на рельсы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В течение 10 минут движение по четвертой линии осуществлялось на участке «Улица Дыбенко» — «Спасская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В ведомстве принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.

В 11:02 в пресс-службе подземки сообщили, что движение по Линии 4 осуществляется в обычном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка получила тяжелые травмы после падения на рельсы на станции метро «Достоевская».

Андрей Цедрик

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