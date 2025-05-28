Петербурженка получила тяжелые травмы после падения на рельсы станции «Достоевская»

Утром 27 мая на рельсы станции метро «Достоевская» упала 19-летняя петербурженка, сообщает 78.ru. По словам представителей подземки, пострадавшую быстро подняли на платформу и оперативно передали медикам.

Врачи диагностировали у пациентки сочетанную травму головы, конечностей и живота, ушибы мягких тканей головы и разрыв шестого шейного сегмента. Состояние оценивают как тяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что граффитист испортил два вагона петербургского метро на станции «Горьковская». В отдел для разбирательства отправился 29-летний петербуржец. Ему грозит уголовное дело.

Андрей Маркелов