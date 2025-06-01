В Сочи инвестиции в создание пешеходного моста составили 1 млрд рублей

В создание нового пешеходного моста «Волшебный лист», расположенного в Центральном районе Сочи, инвестировано более 500 млн руб. Об этом вчера на торжественной церемонии открытия объекта журналистам рассказала руководитель ГК «ДЕСО» Анна Невзорова. По ее словам, мост построен за счет средств группы компаний. В дополнительную инфраструктуру, благоустройство и коммуникации вокруг объекта также инвестировано около 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Десо» Фото: ГК «Десо»

«То что мы создали, это на самом деле уникальный инженерный проект с ажурной конструкцией, которая собрана на питерском заводе. "Волшебный лист" имеет множество подсветок, и в зависимости от определенного праздника или времени года его можно будет окрашивать в разные цвета»,— добавила инвестор.

В ходе мероприятия, помимо Анны Невзоровой с речью выступили: глава Сочи Андрей Прошунин, председатель городского собрания города-курорта Виктор Филонов, депутаты Госдумы Константин Затулин и Сергей Кривоносов.

«Я уверен, что этот мост станет одной из визитных карточек нашего замечательного Сочи»,— сказал Андрей Прошунин.

В пресс-службе ГК «ДЕСО» рассказали, что протяженность сооружения составляет 50 м, высота — 7 м, вес — в районе 300 т. Каркас моста из стальных труб разного диаметра изогнут в нескольких плоскостях благодаря 3D-моделированию и высокоточной гибке материала. «Мост выполнен с применением “зеленых” технологий: без вмешательства в русло реки и с бережным отношением к экосистеме",— отметили в группе компаний.

Мост соединяет пляж и речную набережную «Ривьера» с Приморской набережной. Как добавили в пресс-службе, он интегрирует ландшафт города в пешеходный маршрут «Две реки — одно море».

Вместе с тем завершена реновация набережной левого берега Сочи рядом с Северным молом морского порта.

Вчера, 31 мая, жители Сочи отметили юбилей города: ровно сто лет с того момента, как Сочи приобрел официальный статус курорта общегосударственного значения.

Андрей Куценко