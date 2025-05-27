Рабочий погиб, упав с крыши дома на Коломенской, возбуждено уголовное дело

В Петербурге рабочий упал с крыши шестиэтажного здания, мужчина разбился насмерть. По факту случившегося следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе управления.

Как выяснили правоохранители, 23 мая ремонтник чинил крышу дома на Коломенской улице. При этом на участке работ отсутствовали защитные ограждения, а также средства индивидуальной защиты, подчеркнули в ведомстве.

«В результате допущенных нарушений мужчина упал с высоты 6 этажа и от полученных травм скончался»,— написали в официальном Telegram-канале управления.

В данный момент ответственному за ведение работ на крыше здания предъявлено обвинение, также ему уже избрали меру пресечения. Следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рабочий получил смертельный удар током при подключении интернета в Ленобласти.

Дарья Астанина