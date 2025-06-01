В Сочи в День города родились 16 детей

В Сочи 16 семей стали родителями в День города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Среди родившихся — двойня у Марии Испирян. Всем детям, появившимся на свет 1 июня, вручили памятные медали. Как уточнили в мэрии, женщины и дети чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением медиков.

Градоначальник также отметил, что в Сочи продолжат развивать социальную инфраструктуру. По его словам, на праздничной неделе ко Дню города и Дню защиты детей в городе открыли крупнейший на юге страны детский сад.

До конца года в Сочи планируют построить еще пять образовательных учреждений почти на 3 тыс. мест.

Днем ранее Сочи отметил 100-летний юбилей города. Курорт входит в пятерку самых населенных муниципалитетов Краснодарского края (561 тыс. человек населения).

Анна Гречко