КубГУ начнет готовить специалистов по искусственному интеллекту в 2025 году

Кубанский государственный университет стал победителем федерального отбора вузов для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это единственное высшее учебное заведение в Краснодарском крае, получившее право реализовывать образовательные программы по направлению Data Science, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Университету выделят субсидии на разработку и внедрение новой образовательной программы в партнерстве с ведущими российскими ИТ-компаниями, среди которых Сбер, Яндекс, VK, Ростелеком, Авито и другие.

«Наш регион активно развивает цифровую экономику, и потребность в таких квалифицированных кадрах постоянно растет. Теперь мы имеем возможность готовить их на базе одного из ведущих кубанских вузов в сотрудничестве с крупнейшими ИТ-компаниями. Это не только поможет удовлетворить растущий спрос на профессионалов в сфере ИИ, но и укрепит позиции нашего края как одного из ключевых центров высоких технологий в стране»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Образовательная программа будет основана на решении реальных бизнес-задач. Выпускники смогут настраивать и дообучать существующие модели искусственного интеллекта в компаниях информационно-технологической отрасли.

Первый набор студентов на программы бакалавриата в области искусственного интеллекта КубГУ начнет в 2025 году. Магистерские программы по этому направлению планируется запустить в 2027 году.

Алина Зорина