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Татарстан занял 22 место среди регионов по стоимости аренды домов

Республика Татарстан заняла 22 место среди регионов России по стоимости аренды домов. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

В Татарстане аренда частных домов в мае 2025 года составила в среднем 67,3 тыс. руб. в месяц, что на 2,4% выше, чем в начале года.

Чувашия расположилась на 33-й позиции рейтинга, войдя в число регионов с наиболее существенным ростом стоимости аренды. За первые пять месяцев 2025 года цена аренды частных домов в республике увеличилась на 28,8%, достигнув 61,5 тыс. руб. в месяц.

В Марий Эл стоимость аренды домов с начала года увеличилась на 2,9%, до 51,4 тыс. руб. Республика заняла 58 место в списке.

Самая высокая стоимость аренды частных домов зафиксирована в Москве, где средняя цена составляет 108,1 тыс. руб. в месяц. Однако в столице цены снизились на 10% с начала года. В Санкт-Петербурге аренда стоит 98,7 тыс. руб., что на 12,6% ниже, чем в январе 2025 года.

Влас Северин

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