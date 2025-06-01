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Полпред Жога позвал россиян на фестиваль «Движение» в Екатеринбург

Полпред в УрФО Артем Жога позвал россиян на фестиваль «Движение» в Екатеринбурге. Видеоприглашение он выложил в своем Telegram-канале.

Полпред в УрФО Артем Жога

Полпред в УрФО Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред в УрФО Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мотобратья, все люди, которые любят мотоциклы, приезжайте к нам на Урал»,— сказал он.

Фестиваль «Движение» пройдет 7 и 8 мая в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В рамках мероприятия пройдут мотопарад, выставка техники, концерты, экстремальные мотошоу, гастрофестиваль.

Анна Капустина

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