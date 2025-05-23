На Дону количество выданных автокредитов снизилось на 54%

В апреле 2025 года в Ростовской области выдали автокредитов на 2,4 млрд руб., что на 52,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (5,2 млрд руб.). Такие данные публикует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольшее количество автокредитов в апреле выдали в Москве (9,31 млрд. руб.), Московской области (8,40 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (5,75 млрд. руб.), Краснодарском крае (5,02 млрд. руб.) и Республике Татарстан (4,88 млрд. руб.). Далее в рейтинге идет Ростовская область.

Мария Хоперская