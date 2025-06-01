Детский омбудсмен подтвердила оказываемую пострадавшим в аварии в Брянске помощь

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что всем пострадавшим в результате аварии в Брянской области детям оказывается необходимая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Соболезнуем близким погибших. Выздоровления и сил пострадавшим, среди них, к большому сожалению, есть и дети. Всем оказывается необходимая помощь»,— написала госпожа Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что на месте продолжают работать экстренные службы и представители органов власти. Также госпожа Львова-Белова поддерживает связь с региональным уполномоченным по правам ребенка Инной Мухиной.

Автомобильный мост обрушился на поезд в Брянской области накануне в 22:44 мск. В результате семь человек погибли. 69 пострадали, 47 из них госпитализированы. Губернатор региона Александр Богомаз говорил, что в тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребенок.

Екатерина Отрашкевич