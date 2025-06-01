Число пострадавших от удара дронов по районам Курской области выросло до 16

Количество пострадавших от атаки украинских беспилотников в Льговском и Рыльском районах Курской области с вечера 30 мая увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Десять из них были доставлены в Курскую областную больницу, еще шестеро проходят лечение амбулаторно.

Ранее глава региона сообщал о 14 пострадавших, но вечером 31 мая стало известно еще о двух раненых, они сами обратились за медпомощью. «Это мама и дочь. У четырехлетней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа. Обе отпущены на амбулаторное лечение»,— рассказал господин Хинштейн.

Беспилотники атаковали Рыльский и Льговский район Курской области в ночь с 30 на 31 мая. По уточненным данным, в Рыльске от удара получили повреждения пять многоквартирных домов, все они подлежат восстановлению. Также дроны ударили по агрофирме «Южная» в Рыльском районе. В поселке Артаково Льговского района в результате удара дрона загорелись два строения и гараж.

«На время, пока в домах будет идти ремонт, ни одного в беде не бросим — всем поможем с жильем, восстановлением документов и всем необходимым»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

Мария Старикова