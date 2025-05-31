От удара дронов по Рыльскому и Льговскому районам пострадали 14 человек

Ночью 31 мая беспилотники атаковали Рыльский и Льговский район Курской области, ранено 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора Куской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

В Рыльске беспилотники врезались в две пятиэтажки. Квартира на первом этаже загорелась, огонь перекинулся и на соседние балконы. Пожар уже потушен. Шестеро человек из числа пострадавших, в том числе двое детей 13-ти и 16-ти лет, по данным на сегодняшнее утро, находятся в состоянии средней степени тяжести, один мужчина в тяжелом состоянии. Все семеро находятся в Курской областной больнице.

Жителей МКД, по которому ударили дроны, эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных, уточнил господин Хинштейн.

Легкие ранения получили два жильца многоквартирного дома возле агрофирмы «Южная» в Рыльском районе, по которой также ударили ВСУ минувшей ночью. Медпомощь постадавшим оказали на месте.

В поселке Артаково Льговского района в результате удара дрона загорелись два строения и гараж, на месте работают пожарные расчеты. Семья из трех человек, находившаяся в одном из строений, самостоятельно обратилась в Льговскую ЦРБ. Кроме того, среди пострадавших — еще двое детей с минно-взрывными травмами, их состояние оценивается как состояние средней степени тяжести.

Мария Старикова