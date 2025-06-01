Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем защиты детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем защиты детей. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По словам губернатора, в крае проживают почти 1,4 млн детей, которые «по-своему талантливы и заслуживают внимания, заботы и поддержки». Как отметил господин Кондратьев, первоочередная задача взрослых —обеспечить безопасность ребенку, окружить его любовью и вниманием.

Глава региона также подчеркнул, что власти продолжат развивать меры социальной поддержки семей с детьми и поощрять юные таланты.

«Потому что нет ничего важнее, чем активные, неугомонные и любознательные ребята, которым в будущем предстоит вести вперед край и страну»,— заключил Вениамин Кондратьев.

Анна Гречко