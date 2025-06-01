На Кубани прогнозируют ливни с грозами в ближайшие два дня

В Краснодарском крае на последующие двое суток прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

До конца суток 1 июня и в течение 2 июня в отдельных районах возможны сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром до 20–22 м/с. В ночь на 3 июня и утром местами ожидается туман. Ветер западной четверти 4–9 м/с, местами с усилением до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…18°, днем +25…30°, в предгорьях — +20…25°, в горах — от +4 до +13°.

На Черноморском побережье — переменная облачность. В первой половине периода прогнозируют кратковременные дожди и грозы, во второй — местами небольшой дождь. Порывы северо-восточного ветра могут достигать до 14 м/с. Ночью похолодает до +16…21°, днем ожидается потепление: +21…26°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 2 июня. В региональном МЧС также предупредили о возможном подъеме уровней воды в реках и водотоках бассейна Кубани, а также в водоемах Черноморского побережья от Джубги до Магри.

Нурий Бзасежев