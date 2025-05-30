На Кубани продлили штормовое предупреждение до 2 июня

МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение в регионе до 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно прогнозу, в период с 31 мая по 2 июня в крае ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра с порывами до 20–22 м/с. Ранее предупреждение действовало с 29 по 30 мая.

В МЧС также предупредили о возможном подъеме уровней воды в реках и водотоках бассейна Кубани, а также в водоемах Черноморского побережья от Джубги до Магри. В отдельных районах уровень воды может достичь неблагоприятных отметок.

По данным Краснодарского ЦГМС, 30 мая температура воздуха в регионе днем составит +21…26°С, 31 мая — +7…12°С. В Туапсинском районе 1 июня воздух прогреется до +18…23°С. Прогнозируется южный и юго-западный ветер, местами с порывами до 13 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на двух участках федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, где ранее были зафиксированы оползневые процессы. Речь идет о 156 и 189 км, где продолжается строительство новых подпорных сооружений и стабилизация дорожного полотна.

Анна Гречко