Московская транспортная прокуратура показала фото с места крушения поезда в Курске

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения грузового поезда в Курской области. На снимках видно, что основные повреждения пришлись на тепловоз и первые вагоны состава.

На фото тепловоз лежит под мостом, он перевернут на бок. Первый вагон частично свисает над обрушившейся конструкцией.

В ликвидации последствий обрушения моста задействованы два восстановительных поезда. Прокуратура контролирует ход восстановительных работ. На месте происшествия находятся Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

Происшествие случилось сегодня на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. Во время обрушения моста по нему ехал грузовой локомотив. В РЖД подтвердили, что машинист получил травму ноги, других пострадавших нет.

Екатерина Отрашкевич