Минспорт Самарской области опроверг информацию о долгах по зарплате в ВК «Нова»

Сведения о невыплате зарплаты спортсменам, тренерам и иным сотрудникам волейбольного клуба «Нова» (Новокуйбышевск) не соответствуют действительности. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее появилась информация о проверке в отношении автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб "Нова"» из Новокуйбышевска из-за невыплаты зарплат.

В минувшем сезоне «Нова» заняла предпоследнее (14-е место) в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Андрей Сазонов