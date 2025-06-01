Минспорт Самарской области опроверг информацию о долгах по зарплате в ВК «Нова»
Сведения о невыплате зарплаты спортсменам, тренерам и иным сотрудникам волейбольного клуба «Нова» (Новокуйбышевск) не соответствуют действительности. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ранее появилась информация о проверке в отношении автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб "Нова"» из Новокуйбышевска из-за невыплаты зарплат.
В минувшем сезоне «Нова» заняла предпоследнее (14-е место) в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.