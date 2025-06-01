Врачи и психологи встретят в Москве пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что врачи и психологи встретят на Киевском вокзале пассажиров поезда, на который в Брянской области обрушился мост. Ранее губернатор Александр Богомаз рассказал, что резервный поезд в течение часа отправится в столицу с вокзала Брянска.

«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми»,— сообщил депздрав Москвы в Telegram.

Ведомство добавило, что московские медики отправились в Брянск в составе бригады Центра экстренной медицинской помощи. Там уточнили, что врачи направились в регион для помощи пострадавшим. Московская скорая помощь также подготовила дополнительные силы.

В 22:44 мск вблизи поселка Выгоничи на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост, по которому ехала фура. По последним данным, погибли семь человек, еще 35 пострадали. РЖД сообщало, что обрушение произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».