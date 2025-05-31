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Белаз одержал победу над Штормом в главном поединке RCC 22

Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз) победил Александра Шлеменко (Шторм) из Омска в главном поединке турнира по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге. Такое решение приняли двое из трех судей.

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Владислав Ковалев (Белаз) — победитель главного поединка турнира

Владислав Ковалев (Белаз) — победитель главного поединка турнира

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Зрители

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

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Владислав Ковалев (Белаз) — победитель главного поединка турнира

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Соглавным событием стал поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова. Решением судей победителем в нем был объявлен Иван Штырков.

Всего в турнире RCC 22 прошло 13 поединков, весовая категория от легчайшего веса (до 62,2 кг) до тяжелого веса (свыше 93 кг).

Турнир RCC 22 проходил впервые на 12-тысячной «УГМК Арене». Все билеты были раскуплены за неделю до соревнования. Среди зрителей находились основатель лиги RCC Игорь Алтушкин, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев.

Николай Яблонский

Фотогалерея

Турнир RCC 22 на «УГМК Арене»

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Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на &quot;УГМК Арене&quot;

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на "УГМК Арене"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Боец Иван Штырков

Боец Иван Штырков

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм). Победу раздельным решением судей одержал Белаз (справа)

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм). Победу раздельным решением судей одержал Белаз (справа)

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз)

Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

В центре боец Александр Шлеменко (Шторм)

В центре боец Александр Шлеменко (Шторм)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Бой Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Бой Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Гости турнира в фойе

Гости турнира в фойе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм)

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на &quot;УГМК Арене&quot;

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на "УГМК Арене"

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

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Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на "УГМК Арене"

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Боец Иван Штырков

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм). Победу раздельным решением судей одержал Белаз (справа)

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

В центре боец Александр Шлеменко (Шторм)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Бой Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Гости турнира в фойе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Бой Владислава Ковалева (Белаз) и Александра Шлеменко (Шторм)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Турнир по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге на "УГМК Арене"

Фото: Коммерсантъ / Юлия Сивкова

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