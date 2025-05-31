Белаз одержал победу над Штормом в главном поединке RCC 22
Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз) победил Александра Шлеменко (Шторм) из Омска в главном поединке турнира по смешанным единоборствам RCC 22 в Екатеринбурге. Такое решение приняли двое из трех судей.
Соглавным событием стал поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова. Решением судей победителем в нем был объявлен Иван Штырков.
Всего в турнире RCC 22 прошло 13 поединков, весовая категория от легчайшего веса (до 62,2 кг) до тяжелого веса (свыше 93 кг).
Турнир RCC 22 проходил впервые на 12-тысячной «УГМК Арене». Все билеты были раскуплены за неделю до соревнования. Среди зрителей находились основатель лиги RCC Игорь Алтушкин, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев.