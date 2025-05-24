В Екатеринбурге закончились билеты на турнир RCC 22 с участием Шторма и Белаза

Зрители раскупили все билеты на турнир по смешанным единоборствам RCC 22, который пройдет в Екатеринбурге 31 мая впервые на 12-тысячной «УГМК Арене», сообщил пресс-центр лиги RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В карде RCC 22 запланировано 13 поединков, весовая категория от легчайшего веса (до 62,2 кг) до тяжелого веса (свыше 93 кг).

В главном бою сойдутся Александр Шлеменко (Шторм) и Владислав Ковалев (Белаз).

Соглавным событием станет поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова.

«Особенностью турнира станет запуск чемпионской гонки в полулегком весе — Евгений Игнатьев и Абдулмалик Мугидинов сойдутся в первом в истории Гран-при организации»,— отметили в пресс-службе.

Многофункциональный спортивный комплекс «УГМК Арена» открылся в Екатеринбурге 10 марта. Тогда на нем прошел первый хоккейный матч — между ХК «Автомобилист», для которого арена стала домашней, и ЦСКА (Москва). Первые игры на новой площадке уже провел женский баскетбольный клуб «УГМК». Турнир RCC 22 станет для «УГМК Арены» первым турниром смешанных единоборств. Вместимость «УГМК Арены» — 12,5 тыс. зрителей на спортивные мероприятия, до 15 тыс. — на концерты. На ней можно проводить соревнования по 11 видам спорта, ее трансформация занимает менее суток.

Алена Голоднева